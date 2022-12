Sci | ancora Shiffrin a Semmering | suo anche il secondo gigante Terza Bassino - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'americana vince la sua 79esima gara in carriera recuperando nella seconda manche a Lara Gut due decimi, terza Marta ...Venticinquesimo podio in carriera per Marta Bassino, che chiude terza nel gigante di Coppa del Mondo dia Semmering (Austria), vinto dalla solita Mikaela Shiffrin, al 79° trionfo, che concede il bis dopo il successo di ieri. Seconda la svizzera Lara Gut - Behrami (+10 centesimi), che aveva chiuso al ... Sci, ancora Shiffrin a Semmering: suo anche il secondo gigante. Terza Bassino Altro giro, altra corsa, altro podio. Marta Bassino si ripete e, dopo il 3° posto di ieri,, si ripete sulla pista di Semmering, salendo sul podio, ancora in Gigante, di Coppa del Mondo. L’atleta ...Deluso Innerhofer, 22esimo al traguardo 'E' andata veramente male' BORMIO (ITALPRESS) - Due azzurri nella top ten della discesa di Bormio vinta ...