Sci alpino | pagelle 28 dicembre | Kriechmayr imprendibile | bis per Shiffrin | Bassino ancora a podio | Paris non ingrana

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Mercoledì di grande importanza per la Coppa del Mondo di sci2022-2023 con due gare che ci hanno detto parecchio, anche in ottica corsa alla Sfera di Cristallo. Gli uomini erano di scena a Bormio, per la discesa sulla “Stelvio” con la splendida vittoria di Vincent, mentre le donne erano impegnate nel secondo gigante di Semmering che ha visto il successo-bis di Mikaela, mentre la nostra Martaè terza. Andiamo, quindi, a consegnare ledelle due gare odierne. LEDELLA DISCESA DI BORMIO Vincent10: una discesa che passerà agli annali per molti motivi. L’austriaco oggi non sbaglia nemmeno una virgola. Sa fare andare gli sci nei tratti più veloci e pennella nelle curve. Bravo a tenere anche qualche energia per il ...