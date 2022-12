Schick non si opera e il Bayer Leverkusen spera di recuperarlo per gennaio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nientezione agli adduttori per Patrick: ildi riaverlo comunque a disposizione perPatrickha deciso: non si opererà dopo l’infortunio agli adduttori rimediato a novembre. A riportare la decisione dell’attaccante ceco è la Bild. Ildi riaverlo a disposizione per. Di seguito le parole del ds dei tedeschi, Simon Rolfes. «Sta lavorando duramente e intensamente per tornare alla massima forma, sta facendo dei piccoli passi avanti. Contiamo di vedere cosa può fare Patrik nella seconda parte di stagione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

