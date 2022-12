Scendono ancora le quotazioni del gas 77 euro megawattora ma i benefici per le bollette arriveranno solo a 2023 inoltrato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si abbassail prezzo del gas sul mercatopeo. Temperature insolitamente miti su tutto il Vecchio Continente e abbondanza di rifornimenti di gas liquefatto (gnl) spingono al ribasso lecon unche viene ora scambiato ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’pa, a 77al, in discesa del 3% e al di sotto dei valori antecedenti l’inizio della guerra in Ucraina. I giorni di capodanno sono previsti essere tra i più caldi di sempre per questo periodo e gli impianti di stoccaggiopei rimangono ben riforniti. La media di riempimentopea è dell’83%, Italia in linea con questo valore, Germaniaall’88%. In sostanza questo inverno dovrebbe essere superato senza ...