Scandalo Qatar | un nome tira l’altro Nel mirino politici | servizi | Ong a libro paga degli Emirati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A venti giorni dallo scoppio delgate, con l’arresto di Antonio Panzeri (9 dicembre), loeuro-mazzette cresce di ora in ora. E coinvolge a grappolo uomini di Bruxelles,, mondiali di calcio e Ong. La Procura federale belga lavora sodo e porta alla luce la “cricca Panzeri-Giorgi-Cozzolino“. Definita negli atti l’équipe. Ma partiamo dall’inizio. Il 9 novembre, dopo oltre un anno di indagini, scattano le manette per l’uomo forte della Cgil ex eurodeputato del Pd, poi finito ad Articolo 1. L’accusa è pesantissima: associazione criminale, corruzione e riciclaggio. Stesso destino per la moglie, Maria Dolores Colleoni, e la figlia Silvia, 34 anni, avvocatessa con studio a Milano., losi ingrossa: decine di uomini a...

La Verità

È l'ennesima grana per un partito in dissolvenza: ai tiri mancini di Giuseppe Conte vanno aggiunti lomazzette dal, il crollo nei consensi e il caos primarie.E basta subalternità ai 5S"I partiti deboli sono più fragili, ma accostare Panzeri a D'Alema è una vergogna di Luca De Carolis Ricorsi Il "Bando 21 Borghi" del Pnrr: un disastro che ... Approfittare dello scandalo Qatar per cambiare l'ecopolitica dell'Ue “Facciamo notare come Panzeri vorrebbe che Niccolò, già identificato come Figà-Talamanca Niccolò, preparasse una campagna in relazione a un’ipotetica futura assegnazione di una competizione sportiva a ...La Ue ha reagito con fermezza ma, dal calcio al gas, dipendere da autocrati spregiudicati è pericoloso. E perché, quando già si sapeva dell’enorme rete di corruzione nei confronti della Fifa per otten ...