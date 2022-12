Sara Khademolsharieh | la campionessa iraniana di scacchi che gioca senza velo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Arriva dall’Iran un’altra storia che parla di coraggio e che si è unita a tutte quelle che, negli ultimi mesi, ci hanno fatto stringere a loro, a tutte quelle donne di ogni età che stanno lottando insieme al grido di Donna, Vita e Libertà. Lo fanno perché i loro diritti vengono calpestati e non riconosciuti, ancora e ancora. Perché le altre, quelle che hanno iniziato una battaglia prima di loro, hanno dovuto pagare la vita quella richiesta di ottenere qualcosa che gli spetta di diritto: la libertà. Molte donne sono state arrestate, picchiate. Alcune sono state uccise. Eppure tutte le altre hanno continuano a scendere in strada, per rivendicare i loro diritti e quelli di tutte le donne del mondo. Per ricordare Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla polizia moraleper aver indossato male il, e le altre, quelle che hanno perso la vita nello ...

Chi è. Ora tutti parlano di lei, di, di quella giovane donna che ha osato sfidare il regime iraniano , affinché tutto ciò che è stato fatto fino a questo ...Greta Privitera per www.corriere.itUn'altra ragazza che sfida il regime e lo fa sul terreno di gioco. Anzi, sul tavolo. Vista da questa parte del mondo, la foto che sta girando su Twitter non avrebbe nulla di ... Sara Khademolsharieh, la campionessa iraniana di scacchi che gioca senza il velo e sfida il regime La 25enne giocatrice di scacchi iraniana, Sara Khademolsharieh, che sta partecipando ai campionati del mondo in corso in Kazakistan avrebbe disputato il 26 ...Il coraggio delle donne iraniane non ha limiti. Sarasadat Khademalsharieh sorride dietro alla sua scacchiera. Campionessa di venticinque anni, fa parte dell’Iran Chess team e ieri ha partecipato i cam ...