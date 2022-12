Sandra Milo delusa | “Avevo detto si al Grande Fratello Vip | ma…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Avremmo potuto vederenell’edizione in corso delVip: l’iconica attrice dopo un lungo corteggiamento da parte del conduttore Alfonso Signorini, aveva accettato di partecipare al reality show Mediaset, ma un ultimo ostacolo non le ha consentito di varcare la porta rossa. “Sandrocchia” ha accettato l’invito di Alfonso Signorini ad entrare nel loft di Cinecittà ma è arrivato uno stop: la musa di Federico Fellini ha superato il limite di età (80 anni) consentito per accedere al gioco. Alla fine ho anche accettato di partecipare. IlVip volevo farlo edi sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia Fonte Radio Cusano...