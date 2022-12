Salvini | «Ho stima di Giorgia e Silvio» L’attacco alla Rai | fa campagna elettorale per la sinistra

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «Spesso radio e tv locali fanno più servizio pubblico della Rai. E continuo a lavorare per il fatto che la Rai non può ancora a lungo andare a faree comizi dicon i soldi di tutti i cittadini italiani». Lo ha detto il vicepremier Matteofesta della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. «Mi fido e hodie penso che andremo avanti a lungo a lavorare. Si mettano l’anima in pace Conte e il Pd». Open Arms:: «Non ho sequestrato nessuno» «Io non penso di aver sequestrato nessuno», ha poi specificato sull’Open Arms. «Sarebbe l’unico caso nella storia di sequestro di persona, in cui i sequestrati potevano andare ovunque nel mondo, tranne che lì. Potevano ...

Yahoo Finanza

... Matteo, che più volte ha ribadito la propria determinazione per accelerare i lavori in ...3 miliardi (di cui 1,3 miliardi coperti dalla Legge di bilancio 2022), che sipossano essere ...sbotta sulla sicurezza Per quanto riguarda le nuove opere, in particolare, sono previsti 21 ...3 miliardi di euro (di cui 1,3 miliardi coperti dalla Legge di bilancio 2022), che si... Manovra 2023, Salvini: "Fatte scelte, ma impronta Lega si è vista" Il Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha approvato 4,55 miliardi di euro per investimenti ...Il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, impegnato nella campagna elettorale, è entusiasta: "Una splendida serata ieri sera all’Edra Palace Hotel di Cassino, l’ennesima, in questa straordinaria ...