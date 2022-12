Ryder Cup Roma 2023 | Tajani | “Italia protagonista | riunione operativa con Santanchè e Chimenti”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Ministro degli Affari Esteri Antonio, tramite il proprio profilo Twitter, ha comunicato lo stato dell’arte sulla programmazione per laCupdi golf in programma al Marco Simone Golf Club di Guidonia () dal 29 settembre al 1 ottobre. “con il ministro del Turismo, Daniela, con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e con il presidente della FederGolf, Franco. Lavoriamo a una strategia sullaCup che si svolgerà ail prossimo autunno – scrive– Vogliamo accendere i riflettori sull’e promuovereattraverso lo sport come elemento di diplomazia. LaCup servirà a ...

FederGolf

Il programma prevede come sempre un ampio spazio allo sport, dalla pallavolo (con gli europei sia maschili che femminili), alla Ducati campione del mondo in MotoGp 2022, allae non solo; ...Il dettaglio di tutti i maggiori tornei del DP World Tour e del PGA Tour, con occhio di riguardo particolare ai quattro Major e soprattutto alla2023 che si terrà a Roma a cavallo tra ... Viabilità e infrastrutture: entra nel vivo il Progetto Ryder Cup 2023 Ormai che il countdown per il Capodanno è iniziato, è il momento di guardare a quello che ci aspetta il prossimo anno. In termini di sport, la proposta sarà varia e per tutti i gusti: vediamola insiem ...Un'occasione più unica che rara per tutto lo sport italiano, con la speranza che anche i giocatori italiani possano essere in campo a rappresentare il Team Europe contro il Team USA. Di seguito il cal ...