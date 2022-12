Russia | il Cremlino | ' Nessun piano di pace senza le regioni ucraine annesse'

TGCOM

Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che nessun piano di pace per l'Ucraina può esistere se non tiene conto dell'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia. Lavrov ha affermato che l'Occidente inoltre "mira alla totale repressione della Russia", un commento da "funzionari anonimi" del Pentagono in merito a un "attacco decapitante" contro il Cremlino. MOSCA (Reuters) - Il Cremlino ha respinto il piano di pace in 10 punti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che le proposte per porre fine al conflitto in Ucraina devono tenere conto dell'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia.