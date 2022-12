Ronaldo e Georgina cercano maggiordomo e cuoco per la nuova mega villa | stipendio da capogiro

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessareconsola Cristianodopo la delusione Mondiale Il re Cristianoha perso la coronaRodriguez in Qatar con ...Non si placano le critiche per il regalo di Natale che Cristianoha ricevuto dalla suaRodriguez. Una Rolls - Royce Dawn , con cambio a 8 marce e in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Il prezzo 345mila euro. Il politico ...Cristiano Ronaldo ha acquistato una mega villa in Portogallo ed ora è alla ricerca del personale per gestirla. A quanto pare gli stipendi sono interessanti, ecco quanto pagherebbe i suoi dipendenti.Uno stipendio da favola pagato direttamente dal campione portoghese. Per chi è un fan accanito di CR7, e possiede anche i requisiti fondamentali per soddisfare le richieste lavorative del ...