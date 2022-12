Roma | torna Dybala | domattina sarà in Italia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Paulo, attaccante della, è in viaggio perre in. L’argentino ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza Paulo, attaccante della, è in viaggio perre in. L’argentino è partito nel pomeriggio eatterrerà nella Capitale. La Joya, infatti, vuole subito iniziare la preparazione di José Mourinho per essere pronto per giocare dal primo minuto nel match contro il Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dire

Paulo Dybala, attaccante della, è in viaggio per tornare in Italia. L'argentino ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza Paulo Dybala, attaccante della, è in viaggio per tornare in Italia. L'argentino è partito nel pomeriggio e domattina atterrerà nella Capitale. La Joya, infatti, vuole subito iniziare la preparazione di José Mourinho per essere ...... a partire dallo Spallanzani di, e la Fiaso, la Federazione delle aziende ospedaliere. ... ad allentare ulteriormente le misure per contrastare il virus, sul tavolo di Palazzo Chigi, bollente,... Rifiuti, no accordo Ama-Rida Ambiente per 2023: rischio emergenza ... ROMA (attualità) - ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci prevede l'obbligo di test e sequenziamento del virus 'per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti' ..L'attaccante ha rinunciato a qualche giorno di ferie pur di tornare in tempo per rimettersi in forma in vista della ripresa della Serie A.