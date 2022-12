Roma | nasconde 20mila euro di buoni postali nel caminetto | la moglie accende il fuoco per Natale e brucia tutto

leggo.it

'Quando ho visto le fiamme , stavo per svenire'. Aveva nascosto 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel caminetto , ma la moglie l'ha acceso per Natale e l'ha bruciati. È accaduto a, nel quartiere Monteverde, in via dei Quattro Venti. Episodio che ha reso purtroppo indimenticabili le feste per questa famiglia. La vicenda è raccontata da Il Messaggero. Moglie brucia buoni postali nel caminetto. Scene di fantozziana memoria a Monteverde, dove la moglie di un signore ha acceso il camino e bruciato, erroneamente, 20mila euro di buoni postali. Infatti, il marito aveva nascosto il tesoretto dentr ...