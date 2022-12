Roma | nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino ma la moglie lo accende per Natale e li brucia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Aveva nascosto 20difruttiferinel caminetto. Ma sono andati tutti in fumo quando laha deciso dire il fuoco nonostante le temperature miti diin questi giorni. «Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire», ha raccontato il protagonista della vicenda al Messaggero. L’uomo, che risiede in via dei Quattro Venti nel quartiere Monteverde di, ha spiegato al quotidiano che per lui lasciare il denaro nel caminetto non è una novità. «Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Mianon lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima dire il fuoco, li spostavo». Quest’anno, però, la consorte è stata più veloce di lui, e ...

