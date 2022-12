Roma | buoni postali per 20 mila euro | la moglie non si accorge di nulla e li brucia nel camino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una donna ha acceso ile ha dato alle fiamme in pochi minuti tutti i risparmi del marito. La vicenda è avvenuta a. Ventiandati letteralmente in fumo in pochi secondi. Nonostante le temperature capitoline ben al di sopra della media stagionale, un’anziana signora residente anon ha voluto rinunciare alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

Argomentitestaccio Video del giorno ...fruttiferi postali al fuoco: 20 mila euro andati in fumo Il signore diha spiegato che quest'anno non aveva fatto in tempo a spostare ifruttiferi dal camino e ha così perso una ... Roma, nasconde 20 mila euro in buoni postali nel camino ma la moglie lo accende per Natale e li brucia Ultima partita del 2022 per la Sir Safety Susa Perugia che ospita giovedì al PalaBarton , con fischio d'inizio alle ore 20.30 e ...Un Natale che si ricorderanno per sempre. Ha dell'incredibile quanto accaduto a marito e moglie residenti a Roma nel quartiere Monteverde. In un baleno la coppia si è vista andare letteralmente ...