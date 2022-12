Roma | accende il camino per Natale e brucia 20mila euro di buoni postali - Erano stati nascosti dal marito per non farli trovare dai ladri

ilmessaggero.it

commenta Sarà un Natale indimenticabile quello di una famiglia di Monteverde, quartiere di. Marito e moglie si sono visti infatti andare letteralmente in fumo ben 20mila euro dopo che la donna ha acceso il camino dove l'uomo aveva nascosto alcuni buoni postali . 'Pensavo fosse un ...Sarà un Natale difficile da dimenticare quello appena trascorso da una famiglia residente nel quartiere Monteverde di. Nel giro di pochi istanti il capitale custodito e protetto con cura per tanto tempo è andato letteralmente in fumo: 20mila euro di buoni postali fruttiferi sono finiti bruciati per sbaglio . ... Roma, accende il camino per Natale: brucia 20mila euro di buoni postali nascosti dal marito Sarà un Natale indimenticabile quello di una famiglia di Monteverde, quartiere di Roma. Marito e moglie si sono visti infatti andare letteralmente in fumo ben 20mila euro dopo che la donna ha acceso i ...Pensando che fosse un posto sicuro, un uomo ha nascosto i buoni postali dentro il camino dimenticandosi però di avvertire la moglie ...