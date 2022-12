(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilè destinato a sparire, sempre più auto moderne stanno abbandonando la leva e la frizione a favore delautomatico , in particolare per marchi premium come- Benz e ...

La notizia è stata confermata da un portavoce Mercedes al magazine Automobilwoche. Stando a quanto dichiarato dal magazine: 'La spinta all'elettrificazione ha aumentato la domanda dei clienti ... Rivoluzione Mercedes: dal 2023 dice addio al cambio manuale. «Poi toccherà a Volkswagen» Il cambio manuale è destinato a sparire, sempre più auto moderne stanno abbandonando la leva e la frizione a favore del cambio automatico, in particolare per ... Il passaggio da Binotto a Vasseur non viene visto di buon occhio dall'ex pilota Brundle e per Marko, super consulente Red Bull, la Mercedes sarà più pericolosa.