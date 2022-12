Ritorno di fuoco Cina travolta dal Covid | Bassetti avverte l' Italia | cosa rischiamo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Insi stanno registrando più di un milione di contagi e 5 mila morti daal giorno. È quanto stimato dalla società britannica di dati sulla salute Airfinity. Ma il vero bilancio è attualmente sconosciuto perché i funzionari hanno smesso di rilasciare i dati relativi a contagi e decessi da. Nonostante gli annunci del governo di Pechino di un allentamento delle restrizioni, i report parlano di ospedali al collasso e di un numero di decessi molto alto tra gli anziani. Lo tsunami che sta travolgendo il Paese con ospedali pieni, pochi farmaci e un'epidemia dilagante preoccupa. A Malpensa è tornato lo screening per chi arriva dalla Repubblica Popolare. "A distanza di 3 anni siamo in una situazione in cui non avrei mai immaginato di trovarmi" confessa Matteo, direttore della Clinica di malattie ...