Rischio rincari bollette luce e gas | il governo al lavoro per evitarlo I Verdi | Aumento scelta scellerata

È in bilico, si apprende da fonti governative, la norma dell'ultima bozza del decreto Milleproroghe, che, pur prorogando fino a giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di ...Ildisulle bollette si annida nell'ultima bozza del decreto Milleproroghe. Mentre il Senato a fatica completa l'approvazione della manovra, in cui 21 miliardi su 35 sono stanziati contro ... Rischio rincari bollette luce e gas, il governo al lavoro per evitarlo È in bilico la norma dell’ultima bozza del decreto Milleproroghe, che, da una parte proroga fino a giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas, ma le consente in ...È in bilico, si apprende da fonti governative, la norma dell'ultima bozza del decreto Milleproroghe, che, pur prorogando fino a giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di l ...