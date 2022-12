(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'Italia impone l'obbligo di tampone per i passeggeri in arrivo dCina, molti casi accertati a Malpensa. Fabrizio Pregliasco: "Serve una reazione internazionale, la perdità di credibilità dell'Oms è un problema per tutti". Aldo Morrone: "Abbiamo bisogno che si faccia un po' di pressione per conoscere i dati cinesi". Ma, come nel 2019, Pechino non collabora

Tre anni fa, proprio in questi giorni, il virus Sars - CoV - 2 veniva rilevato per la prima volta a Wuhan, in Cina. Nessuno poteva immaginare che per i successivi tre anni quell'agente patogeno Ripiombati nell'incubo cinese, tre anni dopo. Con l'Oms che assiste inerte alla nuova corsa del Covid L'Italia impone l'obbligo di tampone per i passeggeri in arrivo dalla Cina, molti casi accertati a Malpensa. Fabrizio Pregliasco: "Serve una reazione ...