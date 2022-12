Rinnova col PSG fino al 2026 | l’annuncio UFFICIALE

Agenzia ANSA

Verratti, che è in campo per la sua 399/a partitaPsg, dovrebbe quindi battere il record di partite giocate con il club, detenuto da Jean - Marc Pilorget, con 435. "È un immenso orgoglio ...La Romail suo impegno per la sostenibilità e salvaguardia del clima, firmato lo Sports for Climate ... Nel 2022 la società aveva già formato un protocollo con Roma Naturafine di proteggere ... Ligue: Verratti rinnova col Psg, a Parigi fino al 2026 - Calcio Il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto di Marco Verratti, poco prima dell'inizio della partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo ...L’ex tecnico della Juventus guarda con attenzione agli scenari in casa Inter: triplo colpo sul mercato, pressing sul club nerazzurro L’Inter e alle prese con diversi rinnovi contrattuali, tra i quali ...