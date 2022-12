Rileggere Flaiano per descrivere l’attuale stagione dell’Italia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Al direttore - “Mai epoca fu come questa tanto favorevole ai narcisi e agli esibizionisti. Dove sono i santi? Dovremo accontentarci di morire in odore di pubblicità” (Ennio).Michele Magno Rispondo con un altro, che avrebbe probabilmente usato queste parole per: “Appartengo alla minoranza silenziosa. Sono di quei pochi che non hanno più nulla da dire e aspettano. Che cosa? Che tutto si chiarisca? L’età mi ha portato la certezza che niente si può chiarire: in questo paese che amo non esiste semplicemente la verità. Paesi molto più piccoli e importanti del nostro hanno una loro verità, noi ne abbiamo infinite versioni. Le cause? Lascio agli storici, ai sociologi, agli psicanalisti, alle tavole rotonde il compito di indicarci le ...