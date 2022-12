Riforma delle pensioni | nuove indicazioni per chi ha 41 anni di contributi

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) , ma cambia anche per Opzione Donna Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell’Economia, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dellamessa in campo dal governo Meloni nell’ultima manovra economica. Ha detto Freni: “Quella approvata dalla Camera è una legge di bilancio prudente, all’insegna del buonsenso, con una larga parte dedicata all’energia, come è giusto che sia. Abbiamo però avviato un percorso netto e deciso, in chiara discontinuità con il passato, dando un tratto politico ai provvedimenti economici, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”. Poi ha aggiunto: “C’è ancora molto da fare: oltre al completamento di quota 41, la definitiva ristrutturazione del nostro sistema fiscale e la definizione di politiche energetiche e di sviluppo che guardino al futuro e non al passato. Abbiamo ...