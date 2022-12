Infobetting

Commenta per primo Dopo i fuochi d'artificio di ieri, torna in campo ancora la Ligue 1 . Quattro le gare in programma oggi: si parte alle 17 con Lorient - Montpellier . A seguirealle 19. Alle 21 tocca alle big. Il Marsiglia di Tudor accoglie il Tolosa , mentre il Lens fa visita al Nizza ....00 FRANCIA LIGUE 1 Lorient - Montpellier 17:0019:00 Marsiglia - Tolosa 21:00 Nizza - Lens 21:00 GRECIA SUPER LEAGUE Aris - Panetolikos 17:00 Lamia - Giannina 17:30 INGHILTERRA ... Reims-Rennes (giovedì 29 dicembre 2022 ore 19:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Le Stade Rennais se déplace à Reims pour la 16ème journée de Ligue 1. Retrouvez les compositions officielles des deux équipes.Après une trêve de plus d’un mois en raison de la Coupe du monde au Qatar, la Ligue 1 reprend ses droits avec la 16e journée. Ce jeudi 29 décembre, le Stade de Reims (16e) accueille le Stade Rennais ( ...