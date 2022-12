Reggina | sogno Handanovic per la porta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lavorrebbe provare are in Calabria Samir, portiere sloveno di proprietà dell’Inter Secondo quanto rito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lastarebbe studiando il clamoroso colpo Samirper la. Lo sloveno è infatti in scadenza con l’Inter e difficilmente rinnoverà il proprio contratto con i nerazzurri dopo essere stato scavalcato da Onana. Per questo Pippo Inzaghi, insieme alla dirigenza amaranto, starebbe tendando di convincerea tornare ad avere un ruolo da protagonista, seppur in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CityNow

... per difendere i pali della porta amaranto, la società ha un grande, quello di portare in ... Operazione che sarebbe complicata ma secondo la rosea lavorrebbe comunque provarci. Gli altri ...Cheddira - gol, alla prima dopo ilMondiale, torna a ruggire per l'1 - 1, ma è Gudmundsson a ...30 Brescia - Palermo 1 - 1 ore 15:00 Ascoli -0 - 1 Benevento - Perugia 0 - 2 Cagliari - ... Gazzetta dello Sport: calciomercato Reggina, il grande sogno per la ... “Reggina, tanti rinforzi nel mirino: da Berisha a Forte per inseguire la serie A”, titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Costruita.L'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato di Serie B ai microfoni di Radio Sportiva facendo un quadro sulla lotta alla promozione.