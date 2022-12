Realme GT Neo 5 | svelata la tecnologia di ricarica rapida da 240W

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha annunciato che svelerà ladidain occasione di un evento in programma il prossimo 5 gennaio. L’azienda compete regolarmente con altre società nel voler essere la prima ad introdurre nuove tecnologie a bordo degli smartphone ampliando di continuo la sua linea di telefoni. Secondo le anticipazioni, lo smartphone che dovrebbe sfruttare tale fast charge è ilGT Neo 5, ossia uno dei device più attesi sul mercato. L’annuncio è stato fatto in un recente post sull’account Weibo ufficiale di, dove è stata pubblicata anche un’immagine rendering che andrebbe a svelare alcune specifiche principali. Secondo gli ultimi leak, ilGT Neo 5 dovrebbe giungere sul mercato in due versioni: una con ...

dovrebbe lanciare un telefono top di gamma economico chiamatoGT5 nel gennaio 2023. Lo smartphone dovrebbe essere dotato della tecnologia di ricarica da 240 W dell'azienda, il cui lancio è previsto per il 5 gennaio in Cina . Inoltre sul social ...... quindi è plausibile che si finirà molto oltre quello che garantisce lo smartphone attualmente più rapido a ricaricarsi in gamma che èGT3 , con i suoi 150 watt. La sensazione è che l'... Realme GT Neo 5, svelate le caratteristiche chiave Si prospetta un inizio anno caldo per Realme. L'azienda che fa parte della famiglia Oppo ha annunciato che il 5 gennaio saranno annunciate, in Cina, novità sulla ricarica rapida. Sul tema ha scritto s ...Il prezzo degli auricolari realme Buds Air 3 Neo è tornato a scendere sotto i 30 euro. Una sola parola: best buy.