Real Betis-Athletic Bilbao giovedì 29 dicembre 2022 ore 19 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Guruzeta titolare nei baschi

TUTTO mercato WEB

Le vittorie più recenti contro Nizza eSiviglia, entrambe per 3 - 0: Muriel, De Roon ed Ederson in gol contro gli spagnoli. L'altra con ilCalepina vinta 2 - 1, squadra dilettantistica in ......di Unai Simon era rimasta inviolata anche nelle ultime due gare giocate a novembre contro...con il fiatone Gli uomini di Manuel Pellegrini invece erano arrivati alla pausa con il fiatone, ... Real Betis, Borja Iglesias risponde alle voci di mercato: "Non ho niente da dire. Qui sono felice" Il difensore centrale di origine catalana ha debuttato il 23 dicembre scorso con la maglia dell’Indonesia e adesso sogna in grande ...Due successi per 3-0 nelle ultime due amichevoli per Muriel e compagni. Ora la sfida contro gli olandesi: il pronostico di Atalanta-Az Alkmaar ...