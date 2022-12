Ravenna | liceo istituisce il congedo mestruale per le studentesse

TGCOM

Due giorni di assenza giustificata che non incideranno sul monte ore massimo per chi soffre di dismenorrea certificata. Unica scuola in Italia In undi, l'artistico Nervi - Severini , arriva il congedo mestruale. Le studentesse che soffrono di disturbi mestruali certificati potranno usufruire di due giorni di assenza al mese senza ...Ilartistico Nervi Severini disarà la prima scuola in Italia a riconoscere il congedo mestruale alle studentesse. Di fatto, non conteggerà i giorni di assenza dovuti ai crampi e ai dolori ... Ravenna, liceo riconosce congedo mestruale alle studentesse Nel liceo artistico di Ravenna le studentesse ottengono il congedo mestruale: due giorni di assenza al mese giustificati ...L'inclusività riparte dalla scuola: in un liceo di Ravenna è stato ufficializzato il congedo mestruale per tutti coloro che soffrono di dismenorrea, grazie a una petizione delle ...