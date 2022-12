Rassegna Stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 dicembre

Milano Finanza

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022 Ladi Calciomercato.Il cardinale di ritorno da Leopoli, dopo la settimana di missione nel Paese in guerra per portare generatori elettrici e magliette termiche, racconta i momenti del Natale vissuto a Kyiv dove ha ... La rassegna stampa di Caffè Affari – 28 dicembre Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Concertone per 5mila, timori e mediazioni. Sa ...