Ragazzo mago dell’uncinetto di buon cuore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A cinque anni, Jonah Larson ha iniziato un hobby insolito per un bambino della sua età. Si è appassionato all’uncinetto, un mestiere comunemente associato a persone di molti decenni più vecchie. Tutto è iniziato un po’ per caso, quando ha ricevuto in dono una borsa piena di prodotti da cucito il nostro protagonista ha iniziato a imparare le tecniche di uncinetto da solo attraverso video YouTube. Dopo molta dedizione, ormai adolescente è un “prodigio” che ha realizzato creazioni complesse con cui molti adulti farebbero fatica. Larson condivide tutte le sue creazioni, dalle coperte colorate a un polpo amigurumi (bambole realizzate ai ferri), sul suo popolare account Instagram chiamato Jonah’s Hands sul quale si definisce artista delle fibbre, autore, filantropo, influencer, corrispondente per bambini, imprenditore. “Avvicinare il mondo un punto alla ...