Quanta paccottiglia pagana sotto l' hashtag #Natale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Re Magi che state arrivando, nessuno vi sta aspettando. Non so se usate Instagram, provate a guardare: per rinvenire un presepe consumerete il polpastrello, prima troverete milioni di alberi pagani (abeti odinici, mai un olivo cristiano), milioni di palle pagane, milioni di renne pagane (nessun cammello), milioni di berretti pagani, in due varianti, da Babbo Natale o da Renna Cornuta... Fra tanta ripugnante, fra tanto ciarpame immondo, nessun Bambino e spesso nemmeno bambini con la B minuscola: più facile che nella foto di prammatica, davanti alla conifera cosmica, la donna tenga in braccio un botolo, maternamente, ed ecco la Famiglia Canina... Quando parlo di sincretismo esagero in ottimismo: sincretista è la minoranza cattolica (preti compresi: accettano gli abeti nei pressi degli altari) ma la maggioranza degli italiani è oggi ...