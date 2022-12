Qatargate | perché la Bonino tace?

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ieri la Corte d’appello di Bruxelles ha deciso di prolungare la custodia cautelare dell’ex-eurodeputato Antonio Panzeri e Niccolò Figà-Talamanca, entrambi coinvolti nel caso. Vedete: la questione Panzeri ha a che fare con la cattiva coscienza della sinistra. Figà-Talamanca era il segretario generale della Ong “No Peace Without Justice” di cui laè fondatrice. Possiamo dire che Panzeri sta a D’Alema molto meno di quanto Figà-Talamanca stia ad Emma. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/.mp4 Guarda il video commento di Nicola Porro dalla Zuppa I due si conoscono da quarant’anni e, quando il suo braccio destro finisce in carcere, lanon fa una dichiarazione né a difesa né d’attacco. Capite bene che lanon può fischiettare ...

Dal fronte dell'inchiesta sulfiltrano le nuove deposizioni fornite agli inquirenti belgi ...'dovevamo trovare un sistema chiaro che non desse l'allarme', ha affermato nel corso degli ...... visto in questa prospettiva, mostra che vi è qualcosa di molto più grave dele della ...corrotta e inadeguata. In Italia, Mani pulite non ha, almeno sinora, portato a una deriva ... Qatargate, Kaili tentò di far sparire le prove: “Papà, prendi la valigia e i biberon”