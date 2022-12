Qatargate | il ministro della Giustizia belga | ' La portata dello scandalo è unica | c' è anche la criminalità organizzata'

TGCOM

, l'entità dell'indagine in corso per corruzione al parlamento europeo è di una portata ... ha sostenuto in un'intervista al Financial Times ildella Giustizia del Belgio, Vincent Van ...E poi perché, nonostante sia spesso in contatto con ildell'Interno Piantedosi, a maggior ... Lascia andare anche una leggera stoccata nei confronti della sinistra in merito al: "Non ... Qatargate, ministro Giustizia belga: portata delle indagini "unica" "Sappiamo di casi di ingerenza da parte di attori statali che cercano di interferire nel nostro sistema democratico. E anche da parte della criminalità organizzata" , ha detto Van Quickenborne.L'obiettivo era quello di corrompere le commissioni del Parlamento europeo per far sì che prendessero decisioni a favore di Qatar e Marocco. In cambio, Panzeri e i suoi"ricevevano soldi, regali, viagg ...