Agenzia ANSA

Alla domanda se l'eurodeputato - sospeso dal partito socialista belga dopo l'inizio dell'inchiesta - si fosse accorto dei movimenti illeciti oggetto del Qatargate,ha risposto con un netto: ...In Belgio sono presenti in aula diversi ufficiali delper verificare che tutto vada come deve. Chiede a Giorgi se ha suggerito adi intervenire, quando lui gli dice di averlo fatto, ... Qatar: Tarabella, 'risponderò ai pm, mai accorto di nulla' - Europa "Non ho notizie su quando la giustizia mi chiamerà. Ho lavorato molto con Panzeri e con l'assistente di Cozzolino (Francesco Giorgi, ndr), il quale era un po' il capo delle emergenze sui diritti umani ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...