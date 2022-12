Qatar 2022 | è Orsato l’arbitro migliore dell’ultimo Mondiale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), Danieleè stato nominato come miglior arbitro dell’ultima rassegna: il comunicato dell’Aia E’ Danieleil miglior arbitro di. Ad annunciare questa notizia è stata l’Aia con un comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – Danieleha vinto la quinta edizione del Premio “Giulio Campanati”.della Sezione di Schio, votato da una giuria di qualità, è stato infatti decretatodirettore di gara ai recenti Campionati del Mondo che si sono svolti in. Tre sono state le presenze dialla World Cup-Ecuador (gara inaugurale), Argentina-Messico, e la prestigiosa semifinale ...

Tramite una nota ufficiale, l'AIA ha reso noto che l'arbitro italiano Daniele Orsato è stato nominato miglior direttore di gara del Mondiale: "Daniele Orsato ha vinto la ...