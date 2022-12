Putin ci riapre il gas? Un piano sporco | cosa c' è dietro davvero

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La guerra russo-ucraina supera 300 giorni e la diplomazia segue un doppio binario. Mosca lancia all'Occidente messaggi che incrinino la convenienza a sostenere Kiev. Ieri il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak, ha annunciato che la Russia «è pronta a riprendere le forniture di metano all'Europa mediante ildotto Yamal». Ovvero la tubazione lunga 4.100 km che dai giacimenti della penisola di Yamal e della Siberia occidentale portaa Germania e Polonia traversando la Bielorussia. Per Novak: «Il mercato europeo resta rilevante e noi siamo pronti a riaprire le forniture anche se c'è stata una campagna contro di noi, culminata col sabotaggio deldotto North Stream». SABOTAGGI Non a caso, il North Stream era esploso nei giorni in cui s' inaugurava il nuovo Baltic Pipe Norvegia-Polonia, nato per ovviare allo Yamal. Novak ...

Il Faro online

