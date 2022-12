Pugilato | Irma Testa si racconta | “Dopo coming out pensavo altre mi seguissero | ma non è stato così”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Mi piace l’idea di aver gettato il seme del cambiamento. In molti Paesi la boxe femminile è più importante di quella maschile. In Italia siamo un po’ indietro ma ci arriviamo, con i nostri tempi. Da sei anni, le medaglie provengono solo da noi ragazze. Ci alleniamo più dei maschi, abbiamo una grinta pazzesca. Ilin fondo è un gioco di: e chi può pensare meglio di una donna?”. Sono le parole di, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, che sisulle pagine del Corriere della Sera. “Ho iniziato a 12 anni, a Torre Annunziata non ci sono tante possibilità per i giovani – dice– O vieni da una famiglia perbene e benestante, che ti fa studiare, ma se hai i genitori assenti perché devono lavorare dalla mattina alla sera è difficile prendere strade ...

Corriere della Sera

...Testa Sul Corriere della Sera bellissima intervista aTesta protagonista delfemminile, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Una delle pochissime atlete a dichiarare la ...... Sirine Charaabi,Testa, Assunta Canfora e Angela Carini al femminile. Carte importanti per centrare l'obiettivo a cinque cerchi. A seguire i raduni azzurri c'è il gotha tecnico del... Irma Testa, pugile e pioniera: «Il mio coming out per i deboli» È stata una grande festa dello sport quella andata in scena al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli per ‘Sportivi Eccellenti 2022’ e per il Primo ‘Premio Assisi Sport’. Tantissimi gli atleti prem ...Storica medaglia di bronzo, prima pugile italiana all’Olimpiade (Rio 2016) e primo podio olimpico (Tokyo 2020), si racconta ...