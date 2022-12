Pubblicato il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ statosul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ilnazionale diai. Il testo, aggiornato rispetto alla versione del 2018, sarà ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. “Si tratta – spiega il ministro Gilberto Pichetto – di uno strumento di programmazione essenziale per un paese come il nostro, segnato da una grave fragilità idrogeologica. Le recenti tragedie di Ischia e delle Marche hanno ricordato quanto sia assolutamente necessaria in Italia una corretta gestione del territorio e la realizzazione di quelle opere diper rendere le nostre città, le campagne e le zone montuose, le aree interne e quelle costiere più ...