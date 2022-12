PSG | ufficiale il rinnovo di Verratti fino al 2026

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Marco, centrocampista del PSG, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club pariginoalUna storia che ormai dura da più di 10 anni: Marcoha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il PSG. Ecco il comunicato della società. COMUNICATO – Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Marcoha prolungato il suo contratto per altre due stagioni. Il nazionale italiano è ora sotto contratto con il club della capitaleal 30 giugno.. L'articolo proviene da Calcio News 24.

