Psg-Strasburgo 2-1 | Mbappé salva i parigini

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – A dieci giorni dalla finale del Mondiale persa contro l’Argentina, Kyliantorna al gol nella Ligue 1 segnando per il Paris Saint Germain il gol decisivo al 96esimo minuto su rigore e battendo lo2-1. Dopo il gol di Marquinhos al 14esimo per iera arrivato il pareggio su un autogol dello stesso difensore brasiliano. Neymar durante la partita è stato espulso lasciando la squadra del Psg in dieci. Con questa vittoria il Psg sale a 44 punti. Il Lens, secondo con 36 punti, deve ancora giocare. Funweek.

Eurosport IT

Incredibile Neymar: durante2 - 1 rimedia due gialli in questo modo. Espulsione e uscita dal campo a testa ...... che stavolta Kylian vince con il suo, trascinandolo a +8 dal Lens secondo in classifica. Un mese e mezzo dopo l'ultima uscita in un match ufficiale, i parigini battono 2 - 1 lo, al ... PSG - Strasburgo live: Calcio - Ligue 1 LIGUE 1 - Ha rinunciato alle ferie tornando ad allenarsi dopo 3 giorni dalla finale persa del Mondiale contro l'Argentina. Alla ripresa col PSG, Kylian Mbappé ...