Psg-Strasburgo 2-1 | Mbappé salva i parigini

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – A dieci giorni dalla finale del Mondiale persa contro l’Argentina, Kyliantorna al gol nella Ligue 1 segnando per il Paris Saint Germain il gol decisivo al 96esimo minuto su rigore e battendo lo2-1. Dopo il gol di Marquinhos al 14esimo per iera arrivato il pareggio su un autogol dello stesso difensore brasiliano. Neymar durante la partita è stato espulso lasciando la squadra del Psg in dieci. Con questa vittoria il Psg sale a 44 punti. Il Lens, secondo con 36 punti, deve ancora giocare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Eurosport IT

