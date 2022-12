PRONTO – Cani e botti di Capodanno | tutti i consigli dell’esperto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Bergamo. La notte di, si sa, rappresenta sempre un problema non indifferente per i nostri amici a quattro zampe, e spesso anche per i loro compagni umani. Come possiamo fare per aiutare i nostri beniamini ad affrontarla nel modo migliore? Ecco qualche preziosoo. Isono dotati di un udito sensibilissimo e il rumore di un petardo è davvero molto fastidioso, e lo stress che generano iè enorme. Quindi se siete a conoscenza del fatto che i vostri vicini di casa festeggeranno con rumorosi spettacoli pirotecnici “fai da te”, assicuratevi che il vostro peloso sia in un luogo sicuro e al riparo. Parlatene ai vostri figli Sono padre di tre figli e, anche se in casa mia non è mai entrato un petardo, so perfettamente che i ragazzini, anche se magari indirettamente, sono solitamente i più interessati ...