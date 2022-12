Previsioni meteo | Capodanno senza freddo | brindisi anomalo e con poca neve

Meteo Giornale

per oggi Al Nord estesa nuvolosità bassa stratiforme su tutte le regioni in temporaneo dissolvimento pomeridiano salvo che su levante ligure, pianura Padana e Friuli - Venezia Giulia ...Lenel dettaglio Giovedì 29. Al nord: entro sera piovaschi a carattere sparso. Al centro: piovaschi sull'Alta Toscana, asciutto altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso. Venerdì 30. Al nord: ... Italia, la previsione meteo perfetta per un vero Burian La rilevazione radar più vicina delle ore 15:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, ...Sarà un altro Capodanno eccezionalmente mite quello che sta per arrivare: come l'anno scorso, sarà caldo e anomalo a causa della persistenza di un intenso ed esteso anticiclone africano.