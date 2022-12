Premier League 2022 2023 | Haaland si scatena anche nella “sua” Leeds | tris del Manchester City

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Riparte con una vittoriainil Mster, che dopo aver eliminato il Liverpool in Carabao Cup conquista i tre punti in casa dele si rimette a caccia dell’Arsenal riportandosi al secondo posto e distanziando alcune inseguitrici che ieri avevano provato ad accorciare. Missione compiuta, e non era facile, per i ragazzi di Guardiola, che la sbloccano con Rodrigo e poi la chiudono con la doppietta di, che ironia della sorte è nato proprio in questa città. Di Struijk il gol della bandiera della squadra di casa. Il primo tempo è interpretato al solito modo dal, che col giro palla e con tanta insistenza prova a trovare spazi. E’ De Bruyne il più attivo, equesto non è una novità, però non ...