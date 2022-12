(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A Natale siamo tutti più buoni (o forse è una leggenda a cui ci aggrappiamo) e gli stipendi per molti sono più alti, tra bonus e tredicesimi. Così dovrebbe essere, ma a quanto pare non è così per tutti perché idi, sia quelli di Roma che quelli di(con il negozio che si trova su via del Mare), da mesi sono. E come ha fatto sapere la Filcams CGIL Roma Lazio, sono 60 i dipendenti dei due punti vendita che aspettano invano gli stipendi di novembre e dicembre. E che attendono ancora la, addette al servizio mensa ancoradi giugno: sit-in sotto l’azienda“Una ...

Il Corriere della Città

... Claudio Di Berardino, anche le parti sociali, con le rappresentanze datoriali e dei. Il ... Il primo si terrà a metà dicembre a, cuore del manifatturiero regionale, e sarà un incontro ...Messico, meta di smart workers Prezzi in rialzo per il continuo afflusso diUsa Decoro ...covid Il ministro Giorgetti ha autorizzato un accordo con l'azienda farmaceutica Irbm diper ... Pomezia, lavoratori Pratiko senza stipendio né tredicesima: dagli scioperi ai licenziamenti A Natale siamo tutti più buoni (o forse è una leggenda a cui ci aggrappiamo) e gli stipendi per molti sono più alti, tra bonus e tredicesimi. Così dovrebbe essere, ma a quanto pare non è così per tutt ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...