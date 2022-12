Più democrazia economica | il Pd volti pagina I suggerimenti di De Tomaso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Già il buon Guido Carli (1914-1993), ministro e governatore della Banca d’Italia, denunciava le profonde tracce di socialismo reale nell’economia italiana. Eppure, oggi, nonostante la continua avanzata della mano pubblica, c’è chi addebita al cosiddetto neoliberismo l’origine di tutti i problemi nazionali, persino della corruzione endemica. Un tambureggiante atto di accusa contro il neoliberismo sta caratterizzando il dibattito a sinistra, in particolare tra i dirigenti del Pd impegnati nella fase precongressuale. Anche perché le cifre, imponenti, sull’invadenza dello Stato nelle attività economiche del Belpaese, contano meno di un gol in palese fuorigioco. Nessuno se ne preoccupa o vi presta attenzione. Quello che più conta per molti, invece, è solo la verità dogmatica. In questo caso: se la sinistra è in crisi – ecco il tam-tam assordante – lo si deve al fatto che essa non ha saputo ...