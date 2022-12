Peugeot 3008 - Collaudi avviati per la terza serie | in vista una svolta Suv-coupé?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il percorso di avvicinamento alla data di lancio è ancora lungo, ma dai paparazzi dell'auto stanno arrivando le prime foto spia della prossima generazione della. La popolare crossover francese sarà completamente rinnovata nel 2024 e, per il momento, dai muletti in incognito risulta piuttosto difficile cogliere degli indizi definitivi sul suo nuovo design della vettura. Studia da suv-. Le pesanti camuffature sono quelle tipiche dei muletti, ma in questo caso laè andata oltre, aggiungendo un elemento in coda per dissimulare il reale taglio del portellone e del montante. L'impressione è che la nuovapossa assumere forme da suv-, adottando un lunotto più inclinato e sfoggiando un dinamismo ancora più marcato, per lasciare, così, alla 5008 il ruolo di ...