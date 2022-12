Peste suina | tre nuovi casi nell’alessandrino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tredisono stati individuati in Piemonte dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Isono stati accertati in provincia di Alessandria a Cartosio, Ponzone e Rocca Grimalda. E’ il primo caso di positività nel comune di Cartosio, l’undicesimo a Ponzone, e il nono a Rocca Grimalda da quanto è iniziata l’emergenza. I positivi sono in totale 220, di cui 142 in Piemonte e 78 in Liguria e salgono a 45 i comuni con almeno un caso di positività accertata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

