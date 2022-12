Perché Veronica Gentili stasera non conduce Controcorrente | il motivo

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– mercoledì 28 dicembre 2022 – nonsu Rete 4? Come già accaduto nella scorsa puntata, questa sera la conduttrice non sarà presente in studio durante la puntata. Al suo posto Alessandra Viero. La conduttrice e giornalista, storico volto di Quarto Grado, saltuariamente sostituisce infatti la titolare del programma e lo farà anche nella puntata di oggi, 4 gennaio. Ma come mai non ci sarà la? Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro l’assenza della, se non una momentanea pausa natalizia. La giornalista, infatti, non risulta essere stata sostituita al timone in altre trasmissioni. La decisione di Mediaset di continuare a trasmettereanche nel ...