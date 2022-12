Gazzetta del Sud

... ma ilè verso l'azzeramento progressivo del limite di età . Quindi si potrà andare in ... E' la prospettiva per la flessibilità in uscita per ledelineata in una intervista al ...Il quadro completo degli aumenti delle: rivoluzione nel 2023 Opzione donna, con le nuove ... ma ilè verso l'azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in ... Pensioni, in futuro basteranno 41 anni di contributi senza limiti di età Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha presentato la riforma delle pensioni 2023 messa a punto dal Governo Meloni."Quota 41 è un metodo, non uno spot. Solo ragioni di costo hanno richiesto l'inserimento di un coefficiente anagrafico a 62 anni, ma il futuro è verso l'azzeramento progressivo del limite di età. Quin ...